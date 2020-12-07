شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يضم نجم أشانتي كوتوكو في صفقة انتقال حر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة نادي سيراميكا التعاقد مع الغاني ماكسويل باكوه باو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة المقبل.

ويبلغ ماكسويل من العمر 25 عاما، حيث أنه من مواليد الثامن من أكتوبر عام 1995، ويجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الهجوم.

ووقع ماكسويل على عقود الانتقال إلى نادي سيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي أشانتي كوتوكو الغاني.