شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي: «اللي بيحصل ده ميرضيش ربنا وبدعى على اللي ظلمني في صلاة الفجر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استنكر المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، ما يحدث معه خلال الشهور الخمسة الماضية على كافة المستويات قائلًا: «أتحمل ما هو فوق طاقة البشر ولو كنت جبل كان زمانه اتهد».
وأكد مرتضي منصور، خلال فيديو بثه على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما يتعرض له من «مؤامرات قطرية بأيدي مصرية وبمخطط من حسن مصطفي ما يرضيش ربنا»، حسب تعبيره.
وأضاف: «بدعي كل يوم في صلاة الفجر على اللي بيظلمني وواثق إن ربنا سبحانه وتعالي سيأتي لي بحقي كما يفعل معي دائمًا لأنني مظلوم وواثق تمامًا أن ما اتعرض له ظلم بين ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,432
-
تعافي
103,501
-
وفيات
6,771
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي: «اللي بيحصل ده ميرضيش ربنا وبدعى على اللي ظلمني في صلاة الفجر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.