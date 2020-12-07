عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محمد صلاح يعادل رقم رونالدو ويلاحق ميسي وليفاندوفسكي

الإثنين 7 ديسمبر 2020

الخليج 365

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا في مباراة ليفربول مع وولفرهامبتون، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.



ووقع صلاح هدفه في الدقيقة 24، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا فشل مدافعي وولفرهامبتون في التعامل مع كرة جوردان هندرسون.

ورفع محمد صلاح عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي إلى 84 هدفا، وهو نفس عدد أهداف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي سجلها مع مانشستر يونايتد.

لكن الفارق أن محمد صلاح سجل أهدافه في 131 مباراة، في حين جاءت أهداف رونالدو في 196 مباراة، وفقا لموقع ”transfermarkt“.

ووفقا لشبكة ”أوبتا“ فإن محمد صلاح أسهم في 111 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد، معقل ليفربول (سجل 82 وصنع 29)، منذ عودته إلى إنجلترا صيف 2017.

وأوضحت أنه لا يتفوق على محمد صلاح أي لاعب بالمساهمة في الأهداف على ملعبه، في الدوريات الخمسة الكبرى، سوى لاعبين اثنين هما ليونيل ميسي لاعب برشلونة (63 هدفا)، وروبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ (59 هدفا).

ووفقا للشبكة ذاتها فإن محمد صلاح بمساهمته في 111 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز يتقدم بـ20 هدفا عن أقرب منافسيه وهو هاري كين نجم توتنهام.