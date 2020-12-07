الأهلي يستعين بنور لضبط الأمور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعانت إدارة نادي الأهلي بالرئيس التنفيذي السابق، أحمد نور للاستفادة من خبرته في ملف الحوكمة، كما سعت الإدارة لإقناعه بالعودة مجددا رئيسا تنفيذيا، إلا أن نور رفض العودة وفضل الحضور للنادي بصورة متقطعة لمتابعة كل الإجراءات التي تمكن النادي من الحصول على تقييم أعلى في الحوكمة.

وكانت إدارة النادي حصلت خلال نوفمبر الماضي على تقييم 3.15 المرصود من فريق استراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، وحلت في المرتبة الـ12 في نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الثاني من الموسم الرياضي 2020-2021م، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تخولها للحصول على دعم إضافي، وفقا لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.

عمر السومة

وهو ما حرم النادي من الدعم المرصود من وزارة الرياضية، كون التقييم جاء أقل من 4 نقاط.

من جهة ثانية، أكدت مصادر «مكة» تجديد الأهلي علاقته بالمدير الفني للفريق الأول، الصربي فلادان ميلويفتش رغم تعثر الفريق أمس الأول أمام متذيل الترتيب فريق ضمك 4-3 ضمن الجولة السابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن كان متقدما بفارق هدفين.

يأتي ذلك في ظل إعلان وسائل إعلام خارجية مغادرة المدرب لتدريب منتخب بلاده صربيا.

على صعيد آخر، لا تزال الضبابية تغلف استمرار المهاجم السوري هداف الفريق عمر السومة، حيث تبقت فترة قليلة على دخوله الفترة الحرة دون أن تحسم الإدارة أمر استمراره من عدمه.

ويدخل السومة فترة الستة أشهر الأخيرة التي تسمح له بالتوقيع مع أي ناد دون الرجوع للأهلي في يناير المقبل.

أحمد نور

وكانت إدارة النادي تواصلت في وقت سابق مع السومة لبحث تجديد عقده دون التوصل إلى اتفاق.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن استمرار السومة، قد يواجه صعوبات كبيرة في ظل اختلاف وجهات النظر حول تجديد عقده.