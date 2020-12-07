الرائد الغاضب يصطدم بالهلال المنتشي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الرائد نظيره الهلال عند الساعة الـ 5.50 مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة في إطار مباريات الجولة السابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال إلى تأكيد انفراده بالصدارة من خلال رفع رصيده إلى 19 نقطة بعد أن تفوق في 5 جولات وتعادل في واحدة، مما مكنه من المضي قدما نحو المحافظة على اللقب وتسجيل البطولة الـ17 في تاريخ الفريق.

ويمر الهلال بمرحلة مميزة وأفراح متتالية بعد أن حقق أخيرا بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، كما ينتشي بتوالي انتصاراته في الدوري، والتي كان آخرها في الجولة الماضية أمام فريق الفتح بنتيجة 3-0.

وتمسك الهلال بتقديم المستوى مقرونا بالنتيجة بقيادة مديره الفني رازفان لوشيسكو، على الرغم من عدم اكتمال صفوف الفريق والتي تزيد اليوم من خلال إصابة الكولومبي جوستافو كويلار وانضمامه إلى جوار الحارسين عبدالله المعيوف وحبيب الوطيان، كما تحوم الشكوك حول مشاركة الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لإصابته، إلا أن عودة لاعب الوسط عبدالله عطيف بعد إنهاء برنامجه العلاجي الطويل جراء إصابته بالرباط تعطي ارتياحا لدى الجهاز الفني.

أما فريق الرائد صاحب المرتبة الخامسة برصيد 10 نقاط، فهو الآخر يعاني من عدم اكتمال صفوفه، نتيجة للإصابات منذ انطلاقة الموسم الحالي، فبعد إصابة عوض خميس وعبدالفتاح آدم بقطع في الرباط الصليبي، لحق بهما عقيل بلغيث والمغربي جلال الدوادي، كما تزيد أعباء الفريق في ظل غياب المغربي محمد فوزير نتيجة طرده في اللقاء الماضي أمام العين.

ويسعى المدير الفني للرائد، البلجيكي بيسنيك هاسي إلى تعويض الخسارة 0-1 أمام الصاعد العين في الجولة الماضية، بالخروج ولو بنقطة وحيدة على أقل تقدير، تكون بداية لإيقاف نزيف النقاط.

ويبقى كعب الهلال عاليا أمام الرائد بدوري المحترفين، حيث فاز عليه 20 مرة مقابل فوز وحيد للرائد، فيما تعادلا 3 مرات.

آخر مواجهة بين الفريقين في الموسم الماضي جرت ضمن في الجولة الـ17 وكسبها الهلال 3-1.