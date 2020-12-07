أخضر 19 عاما يواصل تدريباته

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وكان الأخضر أجرى أمس الأول مناورة بين الفريقين الأبيض والأخضر، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، وانتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 3-1.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستأنف المنتخب السعودي تحت 19 عاما لكرة القدم تدريباته اليوم في معسكره الإعدادي المقام حاليا بمدينة الدمام، ضمن برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاما، بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة يوم أمس.وكان الأخضر أجرى أمس الأول مناورة بين الفريقين الأبيض والأخضر، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، وانتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 3-1.

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