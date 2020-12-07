النصر ينشد العودة لسكة الانتصارات بالاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدخل النصر منعطفا قد يشكل خطورة بالغة في خارطة طريقه للموسم الحالي بل وفي تاريخ مبارياته أيضا، وذلك عندما يستضيف الاتفاق اليوم على استاد الملك فهد الدولي لحساب الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدرك النصر ومديره الفني روي فيتوريا أهمية تحقيق الفوز لتجنب الخسارة الثالثة على التوالي خلال 7 جولات، والسادسة في مشوار الفريق بالنسخة الحالية التي لم يمض عليها سوى 7 جولات باكتمال مباريات اليوم، وهو ما يشكل خطورة على مستقبل الفريق الذي يعيش أسوأ أحواله على الإطلاق، حيث لم يستطع النهوض منذ خروجه من الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، حيث استسلم بعدها للهزائم من بينها خسارته نهائي كأس الملك، فيما كانت آخر الهزائم أمام أبها 1-2 في الجولة الماضية للدوري.

ولم يجمع النصر سوى 3 نقاط فقط من أصل 18 نقطة طرحت أمامه في ترجمة لسوء وضعه فنيا رغم تجديد الإدارة الثقة في المدرب أكثر من مرة، إلا أن تعرض الفريق لخسارة جديدة اليوم قد لا يعيد فيتوريا إلى مقر النادي مجددا.

أما الضيف، فهو الآخر يعاني أيضا، لكنه أحسن حالا من مضيفه، حيث يملك 7 نقاط، لكنه صام عنه الانتصارات، حيث لم يفز منذ أكثر من شهر تقريبا، فيما مني بثلاث خسائر متتالية، وتعادل في الرابعة أمام التعاون في الجولة الماضية.

ويود الاتفاق استغلال الحالة النفسية والبدنية السيئة لدى النصر ليعود مجددا إلى سكة الانتصارات.

ويلعب التاريخ لصالح النصر، فخلال 20 مباراة جمعتهما بدوري المحترفين، فاز النصر 11 مرة، مقابل 5 انتصارات للاتفاق، فيما حضر التعادل 4 مرات.

أما آخر لقاء جمع بين الفريقين على استاد الملك فهد الدولي، فقد انتهى بفوز النصر 3-2.