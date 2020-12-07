برنامج تدريبي للاعبات الريشة الطائرة

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وأكد رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن على أهمية البرنامج كونه يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بالتعاون مع نادي الرياض لنشر اللعبة وتطوير المستوى الفني للاعبات وإعدادهن للمشاركات الداخلية والخارجية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة في الفترة الحالية برنامجا تدريبيا بنادي الرياض بمشاركة 50 لاعبة من الممارسات ولاعبات المنتخب السعودي للريشة الطائرة، تحت إشراف مدربتي الاتحاد ونادي الرياض السعودي هتون السدحان وتماضر النصيب.وأكد رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن على أهمية البرنامج كونه يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بالتعاون مع نادي الرياض لنشر اللعبة وتطوير المستوى الفني للاعبات وإعدادهن للمشاركات الداخلية والخارجية.

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