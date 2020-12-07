نوير: سنعوض المباراة البائسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب حارس وقائد المنتخب الألماني لكرة القدم مانويل نوير بقرار الاتحاد الألماني بالتمسك بالمدير الفني للمانشافت يواخيم لوف. وقال نوير أمس «إنه من الصواب بطبيعة الحال أن يظل لوف مدربا». وأضاف «لقد سلكنا معه الطريق وجربنا الكثير، الموقف بالنسبة لنا كمنتخب وطني مختلفا تماما عما كان متوقعا». وأضاف «لقد سلكنا معه الطريق وجربنا الكثير، الموقف بالنسبة لنا كمنتخب وطني مختلفا تماما عما كان متوقعا». ووعد نوير بأن يعمل الفريق في العام المقبل على تعويض المباراة البائسة التي خاضها أمام إسبانيا ومني فيها بهزيمة تاريخية بستة أهداف نظيفة.

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