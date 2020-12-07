فلومينينسي يتقدم لرابع الدوري البرازيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم فلومينينسي إلى المركز الرابع بالدوري البرازيلي بفوزه على ضيفه أتليتيكو باراناينسي 3 - 1 فجر أمس في المرحلة الـ24. نجح فلومينينسي في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثية ليحصد 3 نقاط غالية. وتقدم ليوناردو تشيتاديني بهدف لأتليتيكو باراناينسي، ثم رد نيني بهدف التعادل لفلومينينسي 27. وتقدم ليوناردو تشيتاديني بهدف لأتليتيكو باراناينسي، ثم رد نيني بهدف التعادل لفلومينينسي 27. وجاءت نقطة التحول في المباراة في الدقيقة 37 بعد طرد تياجو هيلينو لاعب أتليتيكو باراناينسي، لحصوله على الإنذار الثاني. واستغل فلومينينسي النقص العددي في صفوف ضيفه ورد بهدفين حملا توقيع ماركوس باولو في الدقيقتين 73 و75.

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