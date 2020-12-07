شكرا لقرائتكم خبر دفاع البايرن.. من مصدر قوة لنقطة ضعف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدو أن قوة بايرن ميونخ المتمثلة في الصلابة الدفاعية والتي كانت مفتاح الثلاثية التاريخية التي حققها في الموسم الماضي، تحولت لنقطة ضعفه في الموسم الحالي.

واستقبلت شباك النادي البافاري 16 هدفا خلال 10 مباريات بالبوندسليجا هذا الموسم، بعد التعادل مع ضيفه الوصيف لايبزج 3 - 3 أمس الأول، وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يتأخر فيها الفريق بهدف.

وحاول مسؤولو بايرن التخلص من جيروم بواتينج على مر الأعوام، لكن المدير الفني هانسي فليك متمسك بالدفع به في التشكيل الأساس.

وتزايدت إصابات بواتينج (32 عاما) في السنوات الأخيرة، وكان تمركزه سيئا في أغلب الفترات أمام لايبزج، خاصة في لحظات استقبال الأهداف.

وقال لاعب لايبزج إيميل فورسبرج لشبكة «سكاي سبورتس»، بشأن الهدف السهل الذي سجله بضربة رأس ليمنح فريقه التقدم 3 - 2، «لم أخضع لأي رقابة تذكر، ينبغي علي أن أقول ذلك».

فيما قال فليك «لا يمكن ترك فورسبرج دون رقابة بهذا الشكل.. كانت مباراة قوية، استقبلنا بعض الأهداف السهلة».

ولكن فليك لم يبد قلقا للغاية إزاء إخفاقات خط دفاعه، وبدا أن الشغل الشاغل له هو تجنب الخسارة أمام لايبزج حتى لا يخسر الفريق موقعه في الصدارة.

وقدم النمساوي ديفيد ألابا مردودا جيدا في مركز قلب الدفاع في الفترة الأخيرة، بعد أن اعتاد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وفي غياب لوكاس هيرنانديز والفونسو ديفيز للإصابة كان من المفترض أن يشارك ألابا في مركز الظهير الأيسر أمام لايبزج، لكن مع قرب انتهاء عقده دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد ومع تغيير مركزه باستمرار، فإن اللاعب النمساوي لا يظهر بالمستوى نفسه الذي كان عليه في الموسم الماضي.

وتعرض نيكلاس شوله للانتقاد من قبل الجماهير، بسبب زيادة وزنه بشكل ملحوظ منذ تعافيه من إصابة قوية في الركبة، في الوقت الذي ظهر فيه الحارس مانويل نوير بشكل رائع في بداية الموسم، لكنه يتحمل مسؤولية هدفين سكنا شباك فريقه في آخر مباراتين بالبوندسليجا.

وتسببت أزمة جائحة كورونا في ضغط أجندة المباريات مع اللعب كل 3 أيام، مما كان له بالغ الأثر على الفريق، لكن فليك يأمل في تحسن أداء خط دفاعه مع توقف منافسات دوري أبطال أوروبا خلال فترة العطلات الشتوية، وأن ينعكس ذلك على منافسات البوندسليجا.

وتأهل النادي البافاري بالفعل إلى دور الـ16 لدوري الأبطال، ومن المتوقع أن يجري فليك عددا من التغييرات في صفوفه خلال المواجهة أمام لوكوموتيف موسكو الروسي الأربعاء المقبل.

ويتصدر بايرن حامل اللقب جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن لايبزج الوصيف، وأربع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث.