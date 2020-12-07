شكرا لقرائتكم عم حارث: عمرى ما هسيب الأهلى حتى لو حصل على عرض بـ40 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عم حارث عامل غرفة ملابس النادى الأهلى الشهير، أنه لا يمكن أن يرحل من الأهلى حتى لو حصل على عرض بـ 40 مليون جنيه قائلاً: "عمرى ما هسيب الأهلى ".

وقال عم حارث فى تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق عبر شاشة قناة اون سبورت 2: "حب الأهلى لا يقدر بأى ثمن"، وكشف أشهر عامل غرفة ملابس فى الكرة المصرية إنه بدأ مشوار العمل فى الأهلى وهو فى عمر الـ12 عاماً وكان راتبه 3 جنيهات إلا عشرة صاغ حتى وصل راتبه إلى 4750 جنيها .

وتغنت الصفحة الرسمية لدورى أبطال أفريقيا بـ"عم حارث" عامل غرف الملابس بالنادى الأهلى عقب تتويج القلعة الحمراء بدورى الأبطال الأفريقى، ونشرت الصفحة صورة له وعلقت قائلة "قضى عامل غرفة ملابس الأهلى عم حارث 47 عامًا داخل أسوار نادى القرن، حمل دورى أبطال أفريقيا 9 مرات، أكثر من أى شخص فى التاريخ".

وأسقط الأهلى غريمه الزمالك 2-1 محرزا لقب دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة فى تاريخه ومعززا رقمه القياسى، على استاد القاهرة الدولى قبل حصد كأس مصر