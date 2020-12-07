شكرا لقرائتكم كهربا: مش بحب أخسر وده سبب بكائى مع الزمالك وحلمى الاعتزال في الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى، سبب بكائه بعد التتويج مع الاهلى بكأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وقال محمود كهربا خلال حواره في برنامج "البيت الكبير" المذاع في قناة الأهلى: "الجماهير جابولى صورة عندما كنت بعيط مع الزمالك أمام النجم الساحلى وإمبارح كنت بعيط لما خدنا الثلاثية، وقالوا أنى بمثل، فأنا مع الزمالك كنت بعيط علشان كنت شايف أن المباراة بتضيع لذلك عيطت، لكن إمبارح بكيت من الفرحة وأنا من نوعية اللاعبين اللى بيصعب عليه نفسهم".

وأضاف كهربا: البطولة دى الخامسة لى في تاريخى في كأس مصر مع 3 أندية مختلفة فلما حققتها بكيت من الفرحة لتحقيق الثلاثية في أول موسم لى مع الاهلى".

وعن بطولة افريقيا، قال كهربا: "رحت معسكر الأهلى يوم الأربعاء ولقيت كل اللاعبين مركزين جدا ومتنشنين خالص بسبب الضغوط وطلبت من سعد أننا نفك اللاعبين، ولما الأهلى سجل جول قلت لسعد سمير هنفوز 3 أو 4، ولما جه هدف شيكابالا اتصدمت وقعدت مصدوم 5 دقائق وبعد كدة شجعت كل اللاعبين واحد واحد وحمستهم وكنت بستعد للنزول".

وتابع كهربا: "كابتن سامى قمصان وسيد عبد الحفيظ دورهم كبير جدا وبيفضلوا طول الوقت بيحفزوا اللاعبين ومش بيهدوا خالص".

وأضاف كهربا: "حلمى أن أخذ البطولات المقبلة مع الأهلى وأن أفضل مستمر مع الأهلى حتى الاعتزال وأنا عندى حاليا 26 سنة وهو ما أخطط له في الوقت الحالي، وهدفى الكبير أنى أخد كأس العالم للأندية".