شكرا لقرائتكم مسئولو الزمالك يحاولون إثناء عبدالحليم على والمستشار محمد عطية عن الاستقالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى مسئولو الزمالك وتحديدا أعضاء اللجنة المؤقتة التى تدير النادى محاولات مكثفة مع الثنائى عبد الحليم على مدير الكرة والمستشار محمد عطية عضو اللجنة، لإثنائهما عن قرارهما بالاستقالة وذلك لفرض مزيدا من الاستقرار على المرحلة الحالية التى يمر بها الزمالك.

وكان الثنائى قد تقدما باستقالتهما من منصبهما منذ قليل، دون ابداء أسباب.

من ناحبية اخرى أكد مهند عون وكيل اعمال التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، انه تم عقد عدة جلسات مع ايمن يونس رئيس لجنة الكرة فى الزمالك، اتفق خلالها الطرفان على تجديد تعاقد فرجانى ساسى مع الزمالك والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وقال مهند عون فى مداخلة هاتفية مع برنامج زملكاوى على قناة الزمالك : تم عقد جلستين مع ايمن يونس وتم الاتفاق على النواحى المالية، وسيتم تجديد التعاقد رسميا خلال أسبوعين، ونفى مهند عون الانباء التى انتشرت مؤخرا عن رفض فرجانى ساسى التجديد للزمالك بعد تغيير إدارة النادى وإدارة الكرة، قائلا : اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مشددا على أن علاقة فرجانى ساسى بجمهور الزمالك على أفضل ما يرام.

من ناحية أخرى، أصدر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك بيان توضيحى عبر المركز الإعلامى للنادى فيما يخص موقف النادى من استكمال التعاقد مع أمير عادل المصرى من أصل دنماركى والذى كان محترفا فى الدورى الدنماركي، وقام الزمالك بالتوقيع معه والاتفاق على انضمامه رسميا لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد أشرف قاسم أن أمير عادل تم عرضه على الزمالك "ولكن حينما تم إبلاغ الأمر للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الكروي، وتسلم بعض الفيديوهات الخاصه به طلب بمشاهدة اللاعب على أرض الواقع فى التدريبات من أجل حسم موقفه النهائى من انضمام اللاعب للزمالك".

"تم إخطار أمير عادل ووكيل أعماله بموقف باتشيكو، وهو الأمر الذى رفضه اللاعب ووكيله لتقرر لجنة الكرة عدم استكمال التعاقد مع اللاعب، فى ظل سياسة لجنة الكرة بعدم اتخاذ أى قرار قبل موافقة المدير الفني".