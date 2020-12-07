شكرا لقرائتكم خبر عن الأفريقى للسلة يستدعى حكمان مصريان لبطولة الناشئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى الاتحاد الأفريقى لكرة السلة، الثنائى سارة جمال، و محمود جمال حكمى اللعبة، للمشاركة فى إدارة مباريات البطولة الأفريقية التى تقام بصالات استاد القاهرة وتستمر حتى 9 ديسمبر الجارى.

وجاء استدعاء سارة جمال ومحمود جمال، بعد استبعاد المحكمة أية خالد لظهور اعراض كورونا عليها، خلال الساعات الماضية، وخضوعها للمسحة، بينما تم الاستعانة بمحمود خالد نظرا لإصابة الحكم عمرو زاهد بشد عضلى.

وكان منتخب الناشئات قد خسر أمام مالى بنتيجة 55/68، بينما فاز على السنغال 54/ 48، فيما خسر المباراة الأولى من مالى 64/36، على أن تلتقى اليوم ناشئات السنغال ومالى فى الخامسة والنصف مساءا.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفى هدهود ومصطفى فكرى وماجد سلامة وأحمد الجزار، وتترأس البعثة، الكابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويشارك فى البطولة منتخبات مالى والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة،على مستوى الناشئين، وفيما يخص الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالى، ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.