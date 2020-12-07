شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ ينضم لبيراميدز 3 مواسم رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق علي عقود انتقاله بشكل رسمي لصفوف فريق بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر، ليتم قيده في قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد قبل غلق باب القيد لفترة الانتقالات الحالية، بدقائق قليلة.

وكان أحمد الشيخ قاب قوسين أو أدنىة من الإنتقال للزمالك قبل أن يُعلن الأخير فشل الصفقة في اللحظات الأخيرة لتتجه بوصلة اللاعب نحو بيراميدز ويتم حسم الصفقة منذ قليل.

على صعيد متصل ، أكد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع أحمد الشيخ، وقال المهدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": لم ندخل في مفاوضات مع أحمد الشيخ من قريب أو بعيد ، أغلقنا ملف الصفقات مبكرا وقبل استئناف مباريات كأس مصر بمواجهة الزمالك ثم الأهلي وكذلك ملف الراحلين عن النادي