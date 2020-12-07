شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتحدث عن "دموع" الكأس وحلم التتويج بمونديال الأندية والإعتزال فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى، سبب بكائه بعد التتويج مع الاهلى بكأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وقال محمود كهربا خلال حواره في برنامج "البيت الكبير" المذاع في قناة الأهلى: "الجماهير جابولى صورة عندما كنت بعيط مع الزمالك أمام النجم الساحلى وامبارح كنت بعيط لما خدنا الثلاثية، وقالوا أنى بمثل، فأنا مع الزمالك كنت بعيط علشان كنت شايف أن المباراة بتضيع لذلك عيطت، لكن امبارح بكيت من الفرحة وأنا من نوعية اللاعبين اللى بيصعب عليهم نفسهم".

وأضاف كهربا: البطولة دى الخامسة لى فى تاريخى فى كأس مصر مع 3 أندية مختلفة فلما حققتها بكيت من الفرحة لتحقيق الثلاثية فى أول موسم لى مع الاهلى".

وعن بطولة افريقيا، قال كهربا: "رحت معسكر الأهلى يوم الأربعاء ولقيت كل اللاعبين مركزين جدا ومتنشنين خالص بسبب الضغوط وطلبت من سعد أننا نفك اللاعبين، ولما الأهلى سجل جول قلت لسعد سمير هنفوز 3 أو 4، ولما جه هدف شيكابالا اتصدمت وقعدت مصدوم 5 دقائق وبعد كدة شجعت كل اللاعبين واحد واحد وحمستهم وكنت بستعد للنزول".

وتابع كهربا: "كابتن سامى قمصان وسيد عبد الحفيظ دورهم كبير جدا وبيفضلوا طول الوقت بيحفزوا اللاعبين ومش بيهدوا خالص".

وأضاف كهربا: "حلمى أن أخذ البطولات المقبلة مع الأهلى وأن أفضل مستمر مع الأهلى حتى الاعتزال وأنا عندى حاليا 26 سنة وهو ما أخطط له فى الوقت الحالى، وهدفى الكبير أنى أخد كأس العالم للأندية".