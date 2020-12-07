شكرا لقرائتكم خبر عن عم حارث: أول مرتب ليا فى الأهلى مكملشى 3 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "عم حارث" عامل النادى الأهلى الشهير، أن أول راتب له فى النادى الأهلى قدر بـ 3 جنيهات إلا 10 صاغ ، مشيرا إلى أن حب الناس نعمة لا تقدر بأى ثمن، وقال عم حارث فى تصريح عبر برنامج جمهور الثالثة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق عبر شاشة قناة أون سبورت ٢ أنه بدأ مشوار العمل فى الأهلى و هو فى عمر الـ 12 عاما، حتى وصل راتبه إلى 4750 جنيه.

تغنت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا بـ"عم حارث" عامل غرف الملابس بالنادى الأهلى عقب تتويج القلعة الحمراء بدورى الأبطال الأفريقى، ونشرت الصفحة صورة له وعلقت قائلة "قضى عامل غرفة ملابس الأهلى عم حارث 47 عامًا داخل أسوار نادى القرن، حمل دورى أبطال أفريقيا 9 مرات، أكثر من أى شخص فى التاريخ".

وأسقط الأهلى غريمه الزمالك 2-1 محرزا لقب دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة فى تاريخه ومعززا رقمه القياسى، على استاد القاهرة الدولى قبل حصد كأس مصر.