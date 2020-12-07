شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: الأهلى مر بظروف صعبة هذا الموسم.. والخطيب اختار موسيمانى بإحترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى أن فريق الأهلى مر بظروف صعبة هذا الموسم و خاصة عندما رحل المدير الفنى السابق السويسري رينيه فايلر .

و قال قنديل فى تصريح لبرنامج جمهور الثالثة الذى يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة اون سبورت 2 أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى أدار ملف إختيار بيتسو موسيمانى لخلافة فايلر بإحترافية .

و أشار قنديل إلى أن تتويج الأهلى بالثلاثية هذا الموسم إنجاز تستحقه الجماهير الأهلاوية ، مشددا على ان مجلس الإدارة نجح فى تنفيذ 80% من البرنامج الذى تم وضعه على الصعيد الإنشائى.

كما أكد قنديل على ان فكر الاهلى فى إعارات اللاعبين أفاء النادى كثيرا ووصل بالقيمة التسويقية للفريق الأول إلى ما يقرب من مليار جنيه .

بدأ موسيمانى مسيرة حصد البطولات مع الفريق الأحمر بمجرد وصوله، فجاء رحيل رينيه فايلر المدير الفنى السابق للأهلى بمثابة الفانوس السحرى لتحقيق موسيمانى لأحلامه، بعد قرار مجلس إدارة الأهلى الجريء بمنحه الثقة وإسناد مسئولية الفريق له ليستقيل بالفعل من تدريب فريقه السابق صن داونز ويقود الأهلي، حيث أشرف على باقى مباريات الفريق المتبقية فى الدورى العام عقب حصد الأهلى ببقبه المفضل قبل 7 جولات من النهاية كما قاد الفريق لتحقيق بطولة دورى أبطال افريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء وغياب 7 سنوات عن دولاب بطولات الأهلي، ولم يكتف موسيمانى بذلك ولكنه نجح أيضاً فى اقتناص لقب كأس مصر من طلائع الجيش بعد الفوز عليه بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين.