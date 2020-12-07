شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: تنازلت عن أشياء كثيرة من أجل العودة للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صبحى حارس مرمى الإسماعيلى العائد إلى قلعة الدراويش مجددا، أنه تنازل عن العديد من العروض من إجل العودة إلى النادى الإسماعيلى مجددا.

وقال صبحى فى تصريح لبرنامج جمهور الثالثة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق عبر قناة أون سبورت 2 أن حلمه طوال الفترة الماضية كان العودة إلى حراسة مرمى الاسماعيلى وانه سعيد بالعودة وأنه لا يستطيع وضع اى شروط على ناديه الاسماعيلى.

أعلن النادى الاسماعيلى مؤخرا استعادة جهود حارسه السابق محمد صبحى قبل غلق باب القيد الصيفى بدقائق ويعد محمد صبحى من أفضل حراس المرمى، حيث حقق ارقام قياسية مع الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى حتى رحل عن القلعة الصفراء عام 2017 ولد محمد صبحى عليوه فى 30 أغسطس عام 1981 فى مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية وبداه ميسره مع مركز شباب المسلمين بمدينة التل قبل الانتقال إلى صفوف الإسماعيلى وعمرة 17 عامآ.

بدأ محمد صبحى مسيرته الكروية مع نادى الإسماعيلى عام 2000 وتحديدآ فى نهائى كأس الاتحاد الإفريقى امام شبيبه القبائل الجزائرية وبعد رحيل الحارس الأسطورى المغربى عبدالقادر البرازى واصابه إبراهيم فرج واصبح صبحى الحارس الاسماعيلى طوال 14 عامآ.

حصل محمد صبحى على لقب افضل حارس مرمى ناشىء عام 2000، وافضل حارس مرمى فى الدورى المصرى ثلاثة مرات عام 2002 و2003 و2018، وحصل مع الدراويش على بطولة كأس مصر عام 2000 وبطولة الدورى المصرى عام 2002 ، الوصول إلى نهائى كأس الاتحاد الإفريقى عام 2002 والوصل إلى نهائى بطولة أفريقيا عام 2003 الوصول إلى نهائى البطولة العربية عام 2003 الوصول إلى نهائى كأس مصر عام 2003 الوصول إلى المباراة الفاصلة عام 2009.

كان الاخطبوط محمد صبحى حارس منتخب الشباب الذى الفائز بالمركز الثالث فى بطولة العالم للشباب لكرة القدم 2001. وحصل مع المنتخب المصرى الأول على بطولتين كأس الأمم الأفريقية عامى 2008 و2010.