شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق القيد الصيفي للموسم الجديد 2020 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق اتحاد الكرة في ال11:59 مساء الأحد، القيد الصيفي للموسم الجديد للدوري 2020 / 2021 قبل انطلاق الدوري يوم 11 من شهر ديسمبر الجاري بعد مد فترة القيد عدة مرات بسبب الظروف الاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا .

كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الاتحاد لم يتلقي أي مراسلات حتي الأن بموعد مباراة الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا و نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية، في السوبر الأفريقي للموسم الجاري ، وتابع مازن مرزوق لليوم السابع أنه في حالة تحديد موعد مباراة السوبر الافريقي سيتم تأجيل مباراة للاهلي في الدوري من أجل خوض مباراة السوبر الأفريقي ولا وجود لاي أزمة في ذلك.

فيما تقرر إقامة مباراة الزمالك مع الأهلى، يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، على ستاد برج العرب، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حالياً، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش فى نصف نهائى البطولة المحلية