شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: الشناوى بيمتعنى فى الملعب وكأنى موجود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، على محمد الشناوى حارس مرمى القلعة الحمراء والفراعنة.

وقال الحضرى في تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: أبارك لمجلس إدارة الأهلى والجماهير واللاعبين، الشناوى في هذا الموسم أرشحه لجائزة أفضل لاعب وليس أفضل حارس مرمى فقط، لأنه قدم موسم مميز ولديه ثقة ويتعامل مع أى كرة، ليس من طبعى أن أقتنع بحارس مرمى، البعض يقول أننى متكبر، ولكنى لم أقتنع بحارس قبل ذلك، ممكن يتألق مباراة أو مباراتين فقط، لكن الشناوى متعنى وانا بتفرج عليه كأن عصام الحضرى بيلعب بالظبط.

وأضاف: سألونى عن حراس مرمى المنتخب وقولت أن الشناوى وأبو جبل يقدمان أفضل مواسمهم، وجنش هو الحارس الثالث الذى يمكن أن يدخل معهم.

استكمل: هناك فارق بين لاعب دولى وأخر يتألق مع فريقه فقط، الحارس الدولى له شخصية ومستوى ثابت ودائماً جاهز انه يشيلك حتى لو الفريق غير موفق، وهذا يتوفر في الشناوى وأبو جبل.

من جانبه قال عمرو السولية لاعب وسط الأهلى: الشناوى من أفضل الحراس في أفريقيا وفارق معانا كثير جداً بقاله سنتين مستواه بيزيد هو الكابتن والقائد بتاعنا وفى أى وقت بنطمن لو في هجمة خطر واثقين فيه وفى ضهره دائماً، وكلنا بنجتهد عشان النادى يبقى رقم واحد.