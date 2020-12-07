شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: البدرى قالى هلعب بإكرامى أساسى.. و"اتحديتهم باللعب فى كأس العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، كواليس الفترة الأولى التى قضاها داخل القلعة الحمراء، خلال تواجد حسام البدرى على رأس الإدارة الفنية للفريق، وقال الشناوى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: تابعت الحضرى كثيراً، لكن لم أشاهد كابتن شوبير، ولكنى أعرف أنه صبر كثيراً للحصول على فرصة، وطول ما انت بتتعب وتجتهد ربنا هيديك، الفترة التى كنت فيها في الأهلى، مع حسام البدرى، أبلغنى أنه لن يبدأ بى كأساسى ولكن بشريف إكرامى وقلت له مفيش مشكلة، وكابتن طارق سليمان كان مستغرب جداً.

أضاف: كان متبقى 6 أشهر وقتها على كأس العالم، وقلت لهم سأشارك فى المونديال وكانوا بيستغربوا لأنى ما كنتش بلعب فى الأهلى، والحمدلله لعبت وانضميت للمنتخب.

وعن هدف شيكابالا في دورى أبطال أفريقيا قال الشناوى: قبل هدف شيكابالا الزمالك ضغطنا جامد وكنت أشعر أنهم قريبين من تسجيل هدف، ولكن كنت أريد الخروج من الشوط الأول 1/1 وليس أكثر، حتى لا ننزل مضغوطين وهذا ما حدث بالفعل.

وتابع: لا توجد أى أزمة بينى وبين أى لاعب في مصر خاصة الزمالك ولعبت مع طارق حامد في الجيش والونش في الحرس ولعبت معهم في المنتخب، وفى المعسكرات نجلس على طاولة واحدة ومصطفى محمد كان معى باستمرار وكنا نتدرب سوياً في الجيبم وأعطيه نصائح.

واختتم: لم نكن نتحدث عن مباراة النهائى مطلقاً في معسكر المنتخب، كل تركيزنا كان على تأهل المنتخب لأمم أفريقيا، لكن بعد المعسكر من حقى أن أدافع عن النادى الذى أمثله.