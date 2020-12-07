محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 6 ديسمبر 2020. رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع عامر عامر لمدة 3 مواسم حجازي يشارك في فوز اتحاد جدة على الوحدة بثنائية في الدوري السعودي صلاح يسجل ويصنع في رباعية ليفربول أمام وولفرهامبتون أزمة جديدة في دوري أبطال أفريقيا بسبب كورونا الزمالك يقرر الاكتفاء بصفقة المثلوثي وعودة المعارين رسميًا.. هشام محمد يعود إلى مصر المقاصة سلبية مسحة ديانج خاص.. الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل 7 جولات.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد جدول الموسم الجديد رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع أحمد الشيخ لمدة 3 مواسم رسميًا.. سيراميكا يضم الغاني باو والتونسي تقا

كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأحد.. جدول الموسم الجديد.. وصلاح يسجل ويصنع في رباعية ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.