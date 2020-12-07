لجنة المسابقات: لم نحسم ملعب لقاء المحلة والأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مواجهة المحلة أمام الأهلي بالجولة الثانية من الدوري لم يحسم مكان إقامتها حتى الآن.

وفي إطار الجولة الثانية، سيلتقي غزل المحلة بنظيره الأهلي يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، في تمام السابعة والنصف مساء، ولم يحدد ملعب المواجهة.

وقال مرزق في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن ملعب إقامة مباراة المحلة والأهلي لا يزال مكانه في الجدول "فاضي"، لان فريق غزل المحلة كان قد اختار ملعب المحلة ليكون ملعبه الرئيسي وملعب طنطا كملعب ثاني في مواجهاته بالدوري.

وأضاف، أن غزل المحلة من المقرر أن يلعب مباريات الدوري على ستاد طنطا ما عدا مواجهتي الأهلي والزمالك تقام على ملعب غزل المحلة، الذي لا يزال حتى الآن يسعى لاستكمال الاشتراطات الأمنية المطلوبة.

وأوضح، أنه المسؤولين في ستاد غزل المحلة يكثفون جهودهم لاتمام الاشتراطات الخاصة بإقامة مباراة الأهلي على أرضه، لكن حتى الآن لم يحسم هذا الأمر.