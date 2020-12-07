كهربا: لا يوجد نجم واحد في الأهلي.. وموسيماني يعرف كيف يتعامل معي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أنه لا يوجد نجم واحد في الفريق الأحمر، مشيراً إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق يناديه بأنه مثل ابنه.

وقال كهربا في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "لا يهمني أن أشارك كلاعب أساسي أو احتياطي المهم هو الفوز، الفوز ببطولة أفريقيا وكأس مصر مجهود تعب سنة كاملة".

وأضاف: "كنت أتمنى الشفاء من فيروس كورونا لأكون متواجداً لدعم الفريق، ومحمود الخطيب دعمني كثيراً ويتحدث معي دائماً، أفضل شيء في النادي الأهلي هو أنه لا يوجد نجم واحد بالفريق".

وتابع كهربا: "موسيماني أخبرني أنني سأحرز هدفا في مباراة الاتحاد بكأس مصر وتعليماته لي منحتني الأفضلية في اللقاء".

واختتم لاعب الأهلي تصريحاته: "موسيماني دائما يتحدث معي ويقول لي ولدي ويعرف كيف يتعامل معي، وهو مدرب كبير جداً، والمدير الفني الذي يريد النجاح يجعل جميع اللاعبين تحبه".