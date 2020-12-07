نكشف سبب رفض سونج نجم برشلونة السابق استكمال لقاء المقاولون وبطل جيبوتي

كشف مصدر مقرب من النجم الكاميروني سونج، نجم آرسنال وبرشلونة السابق، وأرتا سولار الجيبوتي الحالي، سبب رفضه استكمال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب بعد الشوط الأول ضمن منافسات الكونفدرالية الأفريقية، وخروجه ما بين الشوطين أكد بأن سونجشعر بالغضب الشديد بعد المستوى الضعيف الذي قدمه لاعبي فريق أرتا سولار خلال المباراة وتأخرهم بخماسية نظيفة، في الشوط الأول ما جعله يغضب بشدة، ويرفض استكمال اللقاء، ويتم
وواصل بأن النجم الكاميروني طالب اللاعبين ببذل مزيد من الجهد ، وأن المستوى الذي قدموه ضعيف للغاية ، مشيرًا أنه لن يستطيع القيام بكل شئ بمفرده.
أمطر المقاولون شباك أرتا سولار الجيبوتي بتسعة أهداف مقابل هدف، خلال مواجهتهما يوم الجمعة الماضية، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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