الإسماعيلي : لجنة الكرة رفضت التعاقد مع أمير عادل وأليو بادجي

كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، عن مفاجأة كبيرة بشأن محمد صبحي، حارس قلعة الدروايش. وقال علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد صبحي تراجع عن الإعتزال وسيحرس مرمى الفريق في الموسم القادم". ياسين على قناة "النهار": "محمد صبحي تراجع عن الإعتزال وسيحرس مرمى الفريق في الموسم القادم". وكشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، عن موقف أمير عادل وأليو بادجي من الإنتقال إلى قلعة الدروايش. وقال علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " تم عرض أمير عادل وآليو بادجي علينا ولجنة الكرة رفضت". ياسين على قناة "النهار": " تم عرض أمير عادل وآليو بادجي علينا ولجنة الكرة رفضت".

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