175 ألف دولار سر فشل صفقة أمير عادل مع الزمالك

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الأزمة المالية التي يعاني منها نادي الزمالك تسببت في فشل التعاقد مع أمير عادل.

وتابع عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الزمالك أعلن أن سبب فشل الصفقة هو رفض اللاعب الخضوع لفترة اختبار للحكم علي مستواه علي الطبيعي".

وأضاف: "مصادر داخل نادي الزمالك أكدت أن فشل الصفقة هو عدم دفع مقدم التعاقد للاعب

عقب توقيع العقود".

وأتم: "واتفق عادل مع الزمالك علي الحصول علي 350 ألف دولار في الموسم، علي أن يحصل علي نصفهم عقب التوقيع، إلا أن اللاعب فوجئ بعد وجود الشيك الخاص به، وطلب منه مسؤلي النادي الانتظار لحين توفير المبلغ".

وشدد: "هناك مفاوضات قوية حالية بين اللاعب وأندية دجلة والاتحاد السكندري وسموحة".

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن عبدالحليم علي مهاجم الزمالك التاريخي، ومدير الكرة بالنادي استقال من منصبه وذلك بعد العديد من المشاكل التي تمت في الفترة الأخيرة.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أخر الأزمات هي رحيل اللاعب أمير عادل الذي تم التعاقد معه، علاوة علي وجود العديد من المشاكل داخل الفريق الأول".

وأوضح: "يخشي عبدالحليم علي من الاستمرار في منصبه مع الفريق في ظل سوء الاوضاع، الأمر الذي قد يجعله عرضة للهجوم من قبل جماهير النادي".