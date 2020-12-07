الاتحاد السكندري يكشف أسباب عدم تعاقده مع أمير عادل

كشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن
وقال مصيلحي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة"النهار": "كنت في النادي منذ قليل وأمير عادل اتعرض علينا الساعة 10 مساء والوقت ضيق للغاية".
وتابع: " ناقشنا مع حسام حسن ضم أمير عادل ولكن ضيق الوقت حال دون ضمه".
وأعرب محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن
وأتم "يجب علينا تطبيق تقنية الفار في الدوري لتحقيق مبدأ العدالة لجميع الفرق".
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