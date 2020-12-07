ممدوح عيد : أحمد الشيخ إضافة قوية لبيراميدز

رحب المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز بأحمد الشيخ المنضم لصفوف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي قبل دقائق من غلق سوق الانتقالات الصيفية.
واوضح ممدوح عيد أنه سعيد بوجودالشبخ ضمن صفوف الفريق خاصةوأنه لاعب متميز وسيكون إضافة قوية لهجوم بيراميدز خلال السنوات المقبلة، في إطار سعي النادي وخططه للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.
ووقع أحمد الشيخ على عقد انضمامه لصفوف بيراميدز لمدة ٣ سنوات مقبلة، حتى ٢٠٢٣، بحضور عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي.
وبات أحمد الشيخ هو سادس وآخر صفقات بيراميدز استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد، بعد التعاقد مع رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد سامي والفلسطيني محمود وادي.
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