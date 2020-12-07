مرتضى منصور : يتم فرمي بسبب فيديو الخطيب وكهربا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، أنه يتعرض للفرم على حد وصفه بعد "تلفيق" فيديو الإساءة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمود كهربا لاعب الفريق.

وأصدرت وزارة الرياضة قرارا بحل مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة النادي.

وقالم منصور خلال مقطع فيديو بثه عبر صفحته

الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " انا يتم فرمي منذ أن تم تلفيق الفيديو بتاع الخطيب وكهربا، لولا جهة سيادية محترمة لأن الموضوع وصل للرئيس وطالما وصل للرئيس يجب أن تشتغل جميع الجهات".

وأضاف " هم من علموا أن الفيديو مفبرك، وكلمة

"مافيهاش راجل" كانت مسجلة من 2012، في مداخلة تليفونية مع احمد موسى، ومن لفق الفيديو هو الخطيب وكهربا ورجل يعمل معهم".

وأكمل " تقدمت بالفيديو الحقيقي.. وبعدها مباشرًة وجه لي اتهام اني قومت بسب رئيس الوزراء من انت، واليوم اقول لك من انت.. لم أكن عضوًا في مجلس النواب وقلت لأحمد نظيف واحمد عز انتم خربتم البلد ولم يفعل لي أحد شيء, وانتقدت السيسي ولم يفعل لي أحد شيء".