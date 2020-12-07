شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، هجوماً عنيفاً على أحمد موسى وعمرو أديب، بسبب تصريحاتهما ضده بعد خسارته انتخابات البرلمان وحل مجلس إدارة نادي الزمالك.
وكان وزير الرياضة أصدر قرارا بحل مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية وتعيين مجلس مؤقت لإدارة النادي.
وقال منصور خلال مقطع فيديو بقه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "تم ايقافي وتجميد مجلسي وتدمير نادي الزمالك، تعاون قطري مصري، اخاطب الرئيس لما له من مقام رفيع لمركزك عنديوكان لي دور قبل 30 يونيو".
وأضاف "وقد ظهرت مع أحمد موسى الذي يهاجمني الأن أحمد موسى وعمرو أديب أفسدا طبخة تزوير الانتخابات، موسى الذي قال بعد الصندوق الثالث ان مرتضى قد سقط، وأديب الذي قال أزيلوا لافتاته ليست من ماله الخاص، لا يا استاذ عمرو، من مالي الخاص.. 17 مليون ونص تبرع مني، اعتبر ان لهم نصف مليون للافتات.. بجانب 167 مليون تبرع من تركي
ووجه مرتضى منصور رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ حيث قال " أشكر ال الشيخ جدًا لأنه قال كلمة حق عني. والأن انا احصل على المكافأة.. اصبح مطرود حرامي .. أحصل على المكافأة من بلدي، وعندي دليل حديث صحفي عضو في اللجنة الاولمبية يقول شرط المصالحة بين مصر وقطر الانهاء على مرتضى منصور".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور : أحمد موسى وعمرو أديب أفسدا طبخة تزوير الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.