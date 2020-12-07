معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا سيعقد مؤتمراً صحفياً لتقديم صفقاته غداً

تحدث معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن الصفقات التي أبرمها فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادات للموسم الجديد.

وقال البطاوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "فترة الانتقالات كانت صعبة جدا ، الدوري

الموسم المقبل سيكون في غاية الصعوبة ، نجحنا في تكوين فريق مميز يقدم عروض قوية".

وتابع : كان هناك مفاوضات مع عامر عامر منذ فترة طويلة وكان من اولويتنا، وبالفعل اتممنا التعاقد معاه

اليوم.

واستكمل: اتممنا التعاقد ايضا مع اللاعب التونسي سيف تقي "مدافع" في صفقة انتقال حر ولاعب سابق في الافريقي التونسي وايضا اللاعب الغاني ماكسويل لاعب كوتوكو بمركز المهاجم، وتم غلق موسم الانتقالات الرسمية.

واتم: هيثم شعبان كان يطلب التعاقد مع اللاعبين وفقا لاحتياجات الفريق وبالفعل تعاقدنا مع لاعبين مميزين، وغدا مؤتمر صحفي للإعلان عن الصفقات الجديدة.