قطر | كيف يلعب المتطوع دورًا جوهريًا في تنظيم الأحداث المختلفة؟

أكدت رشا القرني مديرة إدارة القوى العاملة والمتطوعين في اللجنة المنظمة المحلية لبطولة دوي أبطال آسيا لمنافسات أندية شرق القارة أن هناك ردود فعل إيجابية للغاية حول الدعم الذي قدمه المتطوعون المنتسبون لبرنامج التطوع الخاص باللجنة العليا للمشاريع والإرث من قبل كافة المدراء الفنيين، حيث لعب المتطوعون دورًا جوهريًا في العمليات المختلفة.

وأكدت القرني في حوار نشر، اليوم الأحد، على الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم :”أصبح متطوعونا على دراية جيدة بمهام عملهم، وتمكننا مثل هذه التفاصيل من التخطيط بفاعلية للمهام اليومية لأعمالنا ولتقديم الدعم اللازم لمجموعات الفرق في مختلف المجالات “.

وعند سؤالها عما يمثله اليوم العالمي للتطوع (5 ديسمبر) للمتطوعين وكيف تراه، أكدت :” هو بمثابة رد الجميل للمتطوعين وأعترافًا بجهودهم الكبيرة في إنجاح كافة الأحداث المختلفة التي يشاركون فيها، وبهذه المناسبة قمنا باستضافة حدث كبير في استاد خليفة الدولي على هامش مباريات دوري أبطال آسيا لشرق القارة، حيث كان هدفنا في هذه المناسبة العظيمة أن نقدم الشكر لكافة المتطوعين والآحتفاء بهم وبجهودهم في تقديم الدعم للجنة العليا للمشاريع والإرث في تنظيمها للفعاليات الرياضية منذ 2018″.

وأضافت :” تمثل هذه الفعالية فرصة كبيرة لإشراك المتطوعين من المجتمع المحلي والمنطقة والعالم في الأجواء والثقافة القطرية وإلهاب حماسهم في انتظار كأس العالم 2022، فمن شأن مشاركة هذه المجتمعات كمتطوعين ومشاهدين في احتفالات يوم التطوع العالمي 2020 تعزيز إحساسهم بالمسؤولية أمام الدور المتنامي الذي تلعبه قطر كدولة رائدة في كرة القدم على مستوى العالم”.

وعن دور المتطوعين في البطولة قال :”لدينا 160 متطوعًا في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 (القسم الشرقي والغربي) يقدمون لنا الدعم اللازم لاحتضان هذا الحدث الكروي الهام في الاستادات الأربعة التي تقام فيها المباريات، حيث تم توزيع المتطوعين على 5 نطاقات وظيفية – عمليات الإعلام، والقوة العاملة، والأعتماد، والأمن، والصحة والسلامة، وتضم هذه المجموعة طيفًا متنوعًا من المتطوعين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، ونحن سعداء جدًا لتواجد الشباب القطري في الفريق إلى جانب العنصر النسائي الداعم بقوة لجهودنا في برنامج التطوع”.

وأكدت :”نوفر للمتطوعين التدريب قبل انطلاق البطولة، إذ أنه جزء جوهري من تجربة المتطوع وخبرته معنا، حيث يتوجب على كل واحدٍ من المتطوعين حضور جلسة التدريب العام (والتي نقدمها على الإنترنت بسبب وباء فيروس كورونا) إلى جانب التدريب الخاص بالموقع والذي نقدمه في الاستاد وهو مخصص للعمليات، بالإضافة إلى التدريب الخاص بالدور المحدد للمتطوع والذي نكرسه لإحاطته بالتفاصيل الوظيفية لمهمته”.

وبسؤالها عن ردة فعل الفرق على الخدمات المقدمة من المتطوعين، أكدت :”هناك ردود فعل إيجابية للغاية حول الدعم الذي قدمه المتطوعون من قبل كافة المشاركين في البطولة من فرق ووفود وأجهزة فنية وإدارية ولاعبين، ناهيك عن مسؤولي الاتحاد الآسيوي، حيث لعب المتطوعون دورًا جوهريًا في العمليات وقاموا بعملٍ رائع أثناء مشاركتهم في تقديم هذه البطولة”.

وأضافت :”أن ثقافة التطوع في قطر ما تزال “شابّة”، على الرغم من أن لدينا عددًا كبيرًا من المتطوعين الراغبين في المشاركة وتقديم الدعم للدولة ورد الجميل للمجتمع ليكونوا جزءا من حركة التطوع الفعالة في قطر، وفي هذا الصدد قمنا بتطوير الإستراتيجية الوطنية للتطوع من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشراكة قطر22، والتي ركزت على عدة مواضيع منها وضع قوانين تشريعية للتطوع في قطر، وإقامة يوم التطوع الوطني، والعمل على تشجيع المزيد من الناس على التطوع والمشاركة في أفضل التجارب التطوعية في الطريق إلى استضافة بطولة كأس العالم قطر 2022“.

وعند سؤالها عما إذا كان ينتهي دور المتطوعين بنهاية بطولة كأس العالم أم لا أكدت :”ستتواصل الفرص التطوعية بالظهور وسيلعب المتطوعون دورًا هامًا في المستقبل بعد اختتام فعاليات بطولة كأس العالم 2022، إذ يتمثل هدفنا في إنشاء برنامج مشاركة لكافة المتطوعين في كافة أرجاء قطر، فنحن نريد أن نحفز الجميع ونلهمهم ليكونوا جزءًا من هذه الحركة الإجتماعية الكبيرة، ويسعدنا كثيرًا أن نرى العديد من متطوعٌينا يعودون المرة تلو الأخرى لدعم جهودنا في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية”.

وأكدت في ختام حديثها :”يمثل المتطوعون حجر أساسٍ في تنظيم الأحداث المختلفة ولهم الفضل في خلق بيئة ودية وبث روحٍ إيجابية في الأجواء، ولديهم خبرات كبيرة تمكنهم من ضمان سير العمليات بسلاسة، كما يلعب متطوعونا دورًا جوهريًا بصفتهم سفراء لهذه الأحداث الرياضية”.