Radio mars: إدارة الفتح الرباطي تجهز لمعاقبة رضا الهجهوج بعد احتفاله المستفز أمام الرجاء

كشف Radio Mars المغربي استعداد إدارة نادي الفتح الرباطي لتوقيع عقوبة صارمة ضد مهاجم الفريق رضا الهجهوج بعد احتفاله المستفز أمام الرجاء البيضاوي، في المباراة الافتتاحية بمسابقة الدوري المغربي موسم 2021/2020 “انوي”.

وخلع رضا الهجهوج قميصه أثناء الاحتفال بالهدف الذي سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 25، ليكشف عن قميص داخلي يخص رابطة ألتراس نادي الوداد البيضاوي “الوينرز”، فريقه السابق.

وسبب هذا التصرف غير المسؤول في غضب عارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك سواء من جانب جمهور الرجاء البيضاوي أو جمهور الفتح الرباطي.

وسبق للاعب صاحب الـ 26 عامًا تمثيل فريق الوداد البيضاوي لفترة قصيرة بين عامي 2017 و2018، أعير خلالها إلى نادي عجمان الاماراتي، قبل أن يرحل نحو نادي اتحاد العاصمة الجزائري والذي لم ينجح معه ليعود أدراجه إلى المغرب من بوابة أولمبيك خريبكة ثم الفتح الرباطي الذي انضم لصفوفه في نهاية أكتوبر 2020.

وبحسب ما قاله Radio mars، فإن إدارة الفتح الرباطي بقيادة رئيسه “حمزة الحجوي” أكدت تحضيرها لفرض عقوبة على اللاعب رغم تألقه الكبير أمام الرجاء اليوم.

وقال الحجوي “غير مقبول بالمرة ما فعله رضا الهجهوج أمام الرجاء، يجب عليه أن يعي احترافه بين صفوف فريق منضبط مشهود له بالصرامة في التعامل مع مثل هذه التصرفات”.

وأضاف “تصرف رضا الهجهوج لن يمر مرور الكرام على إدارة النادي، هناك قرار انضباطي سيتخذ ضده، لكن عليه أولاً الاعتذار عما قام به، هذا السلوك غير مقبول في فريقنا، وبالتأكيد لن نتغاضى عنه”.

شاهد اللقطة