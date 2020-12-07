الدوري المصري | تحديد موعد مباراة الاهلي والزمالك في موسم 2021/2020

أعلن اتحاد الكرة المصري جدول مواعيد مباريات أول 7 جولات للدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2020 / 2021 من بينها لقاء القمة بين القطبين الزمالك والأهلي.
وحدد اتحاد الكرة المصري حسب بيان رسمي اليوم الأحد يوم 28 ديسمبر الجاري موعدًا للقاء القمة بين الزمالك والأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الرابعة للمسابقة.
ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم الجمعة المقبل حيث يلعب الأهلي حامل اللقب أمام مصر المقاصة يوم 13 ديسمبر باستاد السلام، بينما يلعب الزمالك أمام المقاولون العرب يوم 12 من نفس الشهر.
يذكر أن الأهلي حقق الثلاثية هذا الموسم بالتتويج بلقبي الدوري المصري وكأس مصر وتوج أيضًا بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.
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