يواخيم لوف يُحلل موقف المانيا قبل قرعة تصفيات كأس العالم 2022

يعتزم يواخيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، الإدلاء غدًا الإثنين بتصريحات عن موقف المنتخب.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول تصريحات علنية للوف منذ المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه عقب الهزيمة التاريخية التي مني بها المانشافات أمام إسبانيا بستة أهداف نظيفة في دوري الأمم الأوروبية قبل نحو ثلاثة أسابيع.

ووجه الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد الدعوة إلى عقد مؤتمر صحفي رقمي، وفي أعقاب ذلك ستتابع القيادة الرياضية في ألمانيا قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال .2022

وكان أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب، قد طرح أمام الاتحاد الألماني أول أمس الجمعة تحليلًا رياضيًا عن أحوال المنتخب.

يُذْكَر أن الاتحاد الألماني لكرة القدم كان قد أعلن منتصف الأسبوع الماضي أن لوف سيبقى في منصبه حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2021، وأكد الاتحاد أن المدرب الفائز بلقب كأس العالم لا يزال يحظى بثقة مجلس الإدارة بعد المحادثات التي جرت يوم الإثنين الماضي.