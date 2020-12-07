شاهد فيديو اهداف ميلان وسامبدوريا في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 اهداف مباراة “ميلان وسامبدوريا” في اهم مباريات اليوم الاحد 6-12-2020 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الايطالي.

نُقلت مباراة “ميلان وسامبدوريا” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، كما نُقلت على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.

أقيمت مباراة ميلان وسامبدوريا على ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي)، بإدارة من الحكم الايطالي “جيانباولو كالفاريزي”، وانطلقا في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

عاد نادي ميلان عاد بفوزًا ثمين من ملعب “سامبدوريا” بهدفين مقابل هدف واحد، ليوسع الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني “الانتر” إلى خمس نقاط.

وغاب الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” عن تشكيلة ميلان الأساسية اليوم، بعدما فضل المدرب ستيفانو بيولي إراحته بعد شعوره بإجهاد خفيف في أوتار الفخذ الأيسر.

ولم يكن اداء ميلان اليوم بالمثالي، حيث بدا ذلك منذ الدقائق الأولى بعدما كان المدافع “لورينزو تونيلي” قريبًا من افتتاح التسجيل لفريق سامبدوريا برأسيه تفنن في إبعادها “دوناروما” عن مرماه.

وعاد سامبدوريا من جديد ليهديد مرمى ميلان بتسديدة من المهاجم المخضرم “فابيو كوالياريلا” وصلت سهلة في يد دوناروما عند الدقيقة (30).

وانتظر ميلان حتى الدقيقة (38) حتى هدد مرمى سامبدوريا عن طريق الكرواتي “أنتي ريبيتش” الذي كان قريب للغاية من افتتاح التسجيل لولا تدخل المدافع لإبعاد الكرة من على خط المرمى.

وتحصل ميلان على ضربة جزاء في الدقيقة (44) بعدما ارتطمت رأسية ثيو هيرنانديز في يد لاعب سامبدوريا داخل المنطقة، نفذها الإيفواري “فرانك كيسي” ليعلن تقدم فريقه بالهدف الأول مع نهاية الشوط.

وفي اول دقيقة من زمن الشوط الثاني حرم القائم ساندرو تونالي من تسجيل الهدف الثاني للميلان.

ومرت الدقائق دون هجمات خطيرة على كلا المرميين حتى جاء الجناح الاسباني “سامو كاستييخو” بالهدف الثاني عند الدقيقة (77)، وذلك بعد دخوله بدقيقة كبديل للبلجيكي “أليكسيس سالماكرز”.

وحاول سامبدوريا الرجوع في المباراة بعدما سجل السويدي “ألبين إيكدال” هدف تقليص الفارق عند الدقيقة (82)، ولكن الوقت لم يسعفهم لينتهي اللقاء بفوز ميلان بهدفين مقابل هدف واحد.

وبهذه الخسارة استمر المضيف “سامبدوريا” للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري الايطالي دون تحقيق الفوز، حيث تعادل في 2 وخسر في 3.

بينما حافظ ميلان على سلسلته القياسية (بين 1972 و1973) في تسجيل الأهداف، حيث تمكن من زيارة الشباك في 30 مباراة متتالية في الدوري الايطالي.