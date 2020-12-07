ملخص مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي “صلاح يقود الريدز لاكتساح الذئاب”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة ليفربول وولفرهامبتون في إحدى مباريات اليوم بالجولة 11 من الدوري الإنجليزي موسم 2021/2020، والمنتهية بفوز كاسح للريدز برباعية نظيفة.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 24 نقطة، ليزاحم توتنهام، المتساوي معه في نفس الرصيد، في صدارة ترتيب البطولة، في حين تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 17 نقطة في المركز العاشر.

أقيمت المباراة على ملعب آنفيلد روود في مدينة ليفربول، بحضور عدد قليل من الجمهور، ضمن الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد في الدوري الانجليزي، بعد سماح الحكومة المحلية بعدد مُحدد للجماهير في بعض المدن مثل لندن وليفربول.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، بإدارة الحكم باوسون.

ونقل لقاء ليفربول وولفرهامبتون على قناة بين سبورت القطرية 1 بصوت المعلق الرياضي المصري أحمد الطيب، كما نقلت على قناة كانال بلوس الفرنسية وسكاي سبورتس البريطانية، وكانال بلوس البولندية، وقناة RMC.

وقاد النجم الدولي المصري محمد صلاح الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنهم في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حين تعادلوا 1/1 مع برايتون هوف البيون.

وافتتح محمد صلاح أهداف المباراة في الدقيقة 24 بعد استغلال تمريرة طولية من هندرسون فشل قائد دفاع ولفرهامبتون في ابعادها، وخلال الشوط الثاني صنع هندرسون الهدف الثاني للهولندي فينالدوم، وبعد أقل من 10 دقائق صنع محمد صلاح الهدف الثالث للمدافع الكاميروني ماتيب.

وقبل نهاية المباراة بنحو 12 دقيقة، سجل سيميدو الهدف الرابع لليفربول بالخطأ في مرماه.

وغاب عن صفوف ليفربول كم هائل من اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابات، في مقدمتهم لاعب الوسط الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا، والنجم الهولندي فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى الحارس المتألق أليسون بيكر.

كما افتقد مدرب ليفربول يورجن كلوب لخدمات الثلاثي الإنجليزي “جو جوميز وجيمس ميلنر وأوكسليد تشامبرلين” والجناح السويسري السريع “شاكيري”.

أما ولفرهامبتون فغاب عن هجومه الدولي المكسيكي “راؤول خيمينيز” الذي أصيب إصابة خطيرة للغاية بكسر في الجمجمة، أثناء إلتحام فضائي قوي مع مدافع آرسنال دافيد لويز، في مباريات الجولة ال10 من البريميرليج الأسبوع الماضي، ومنذ ذلك الحين واللاعب في المستشفى يتلقى العلاج.

وواصل المدافع الإسباني جوناثان جوني غيابه عن فريق الذئاب للمباراة الـ12 على التوالي منذ إصابته في الركبة بعد أول 16 دقيقة أمام أولمبياكوس اليوناني بمنافسات الدوري الأوروبي يوم 6 أغسطس 2020.

ليفربول 4-0 ولفرهامبتون

???? ملعب آنفيلد روود (ليفربول)

???? الدوري الانجليزي (الجولة 11)

انتهت

تشكيلة ليفربول: كيليير – فابينيو – روبرتسون – ماتيب – ويليامز – فينالدوم – جونز – هندرسون – ساديو ماني – محمد صلاح – روبرتو فيرمينو.

تشكيلة ولفرهامبتون: باتريشيو – كوادي – ديندونكير – بولي – سيميدو – جواو موتينيو – روبن نافاس – مارسال – بيدرو نيتو – بودينسي – آداما تراوري.

ملخص المباراة

افتتح صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 24، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 9 أهداف، ويتقاسم المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة العريقة مع جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

وكان هذا هو الهدف الأول لصلاح مع ليفربول منذ شهر تقريبا، حيث يرجع هدفه الأخير إلى الثامن من نوفمبر الماضي، عندما تعادل الفريق 1/1 مع مضيفه مانشستر سيتي، قبل أن يصاب بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولي الماضية.

وبدأت المباراة باستحواذ متبادل بين كلا الفريقين، قبل أن يحصل وولفرهامبتون على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية، نفذها روبين نيفيز، لكنه وضع الكرة أعلى العارضة مباشرة.

سنحت أول فرصة لليفربول من أجل افتتاح التسجيل في الدقيقة 11، عندما أرسل أندي روبرتسون تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، قابلها ساديو ماني بضربة رأس غير متقنة، علت العارضة بقليل.

وأضاع دانييل بودينسي فرصة لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 17، حيث سدد من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، واضعا الكرة ساقطة (لوب) خلف الأيرلندي الشاب كايمهين كيليهر، حارس مرمى ليفربول، الذي تقدم بعض خطوات عن مرماه، لكن حارس الفريق الأحمر أبعد الكرة لركنية لم تستغل.

وقاد آداما تراوري هجمة سريعة لوولفرهامبتون في الدقيقة 19، حيث انطلق بالكرة من الناحية اليمنى، لكنه لم يرسل عرضية متقنة لتمر الكرة إلى رمية تماس لليفربول.

وجاءت الدقيقة 24 لتشهد الهدف الأول لليفربول عن طريق محمد صلاح، الذي تلقى تمريرة أمامية من جوردان هندرسون، فشل كونور كودي مدافع وولفرهامبتون في إبعادها، لتصل الكرة للنجم المصري الذي سدد بقدمه اليسرى من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار البرتغالي روي باتريشيو، حارس مرمى وولفرهامبتون.

أضاع روبيرتو فيرمينو فرصة لمضاعفة النتيجة في الدقيقة 31، فبعد سلسلة من التمريرات المتقنة، وصلت الكرة إلى ماني، الذي مرر كرة أرضية من الناحية اليسرى للاعب البرازيلي، الذي حاول التسديد بـ(عقب القدم)، لكن الكرة لم تصل إلى المرمى.

ورد وولفرهامبتون بهجمة سريعة في الدقيقة التالية من الناحية اليسرى، حيث أرسل بيدرو نيتو كرة عرضية، لكن كيليهر أمسك الكرة بثبات.

وحصل ليفربول على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 36 نفذها صلاح، الذي وضع الكرة على يسار باتريشيو، الذي لم يجد صعوبة في الإمساك بالكرة.

طالب لاعبو وولفرهامبتون بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 45، بعد سقوط كودي في كرة مشتركة مع ساديو ماني داخل منطقة جزاء ليفربول، ليلجأ حكم المباراة لتقنية (فار)، التي أثبتت عدم وجود إعاقة من ماني للاعب وولفرهامبتون.

بدأ ليفربول الشوط الثاني بنشاط هجومي، حيث أضاع ماني فرصة للفريق الأحمر في الدقيقة 47، حيث تلقى الكرة داخل المنطقة وهيأها لنفسه، لكنه سدد في منتصف المرمى، ليمسكها حارس وولفرهامبتون بثبات.

أضاع ماني فرصة أخرى لليفربول في الدقيقة 51، حينما أرسل صلاح تمريرة من اليمين لليسار إلى روبرتسون، الذي أرسل الكرة للاعب السنغالي، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة، لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيمن.

سنحت أول فرصة لوولفرهامبتون خلال هذا الشوط في الدقيقة 56 عن طريق كودي، الذي تهيأت أمامه الكرة وهو في وضع انفراد بالمرمى، لكن الدفاع أبعد الكرة في الوقت المناسب.

لم تمر سوى ثلاث دقائق، حتى أحرز جيورجينيو فينالدوم الهدف الثاني لليفربول، بعد هجمة سريعة تلقى خلالها اللاعب الهولندي الكرة من هندرسون، ليهيأ الكرة لنفسه، ويسدد تصويبة رائعة من خارج المنطقة، واضعا الكرة على يسار باتريشيو، الذي حاول إبعادها دون جدوى لتعانق الشباك.

واستغل ليفربول حالة الارتباك التي عانى منها وولفرهامبتون عقب الهدف الثاني، ليضيف جويل ماتيب الهدف الثالث للفريق الأحمر في الدقيقة 68.

وتابع ماتيب تمريرة عرضية رائعة من الناحية اليمنى عن طريق صلاح، ليسدد ضربة رأس رائعة، واضعا الكرة داخل الشباك.

وسدد كورتيس جونز من خارج المنطقة في الدقيقة 74، لكن حارس وولفرهامبتون أمسك الكرة على مرتين.

وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 78بنيران صديقة، حيث تابع ماني تمريرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى عن طريق ترينت أليكسندر أرنولد، ليحاول التسجيل إلا أن الكرة اصطدمت بمدافع وولفرهامبتون نيلسون سيميدو وتسكن الشباك.

وكاد صلاح أن يحرز هدفا آخر في الدقيقة 90، عندما انطلق بالكرة مراوغا أكثر من مدافع، قبل أن يسدد من خارج المنطقة، غير أن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لليفربول 4 / صفر على وولفرهامبتون.