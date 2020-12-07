سجل النجم المصري محمد صلاح هدف تقدم ليفربول في مباراة مساء اليوم الأحد أمام ولفرهامبتون لحسب الجولة الـ 11 من الدوري الانجليزي الممتاز، ليرفع صلاح رصيد أهدافه لـ 9 في جدول ترتيب الهدافين.
واستغل محمد صلاح هفوة دفاعية فادحة من قائد ولفرهامبتون “كوادي” عندما قرر تسلم كرة طولية أرسلها لاعب الوسط جوردان هندرسون في العمق الدفاعي عند الدقيقة 24.
وغاب محمد صلاح عن تسجيل الاهداف في الدوري الانجليزي منذ هدفه أمام مانشستر سيتي في الجولة الثامنة إثر ركلة جزاء، وذلك يوم 8 نوفمبر الماضي، بسبب تعرضه لإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكان صلاح قد سجل في أربع مباريات متتالية مع ليفربول هذا الموسم بواقع هدف أمام ميتيلاند الدنماركي ووست هام يونايتد وأتالانتا ومانشستر سيتي، لكنه توقف عن التسجيل بعد عودته للمشاركة أمام ليستر وأتالانتا وبرايتون وأياكس، حتى انهى صيامه اليوم أمام ولفرهامبتون.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وولفرهامبتون “استغلال لهفوة قاتلة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.