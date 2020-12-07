بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة الاتحاد والوحدة في إحدى مباريات اليوم الاحد 6-12-2020 في الجولة السابعة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الاتحاد والوحدة” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”.

تقام مباراة الاتحاد والوحدة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وتنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت جرينتش.

يتطلع نادي الاتحاد إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم في الدوري السعودي، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب “القادسية”، من اجل الاقتراب اكثر من مراكز القمة.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، جمعها 6 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في 3، وخسر مباراة واحدة على يد “الاتفاق” في الجولة الاولى، وسجل لاعبوه 8 اهداف، واستقبلت شباكه 6 اهداف.

بينما يعيش الوحدة فترة صعبة، حيث يقبع في المركز 18 في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين، بينما خسر في 4 مباريات، وسجل لاعبوه 8 اهداف، واهتزت شباكه 10 مرات.

الاتحاد 2-1 الوحدة

الدوري السعودي (الجولة السابعة)

استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية

انتهت

ملخص المباراة..

انتزع اتحاد جدة فوزا صعبا من مضيفه الوحدة بنتيجة 2-1، محققا فوزه الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم في الدوري السعودي، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب “القادسية”، من اجل الاقتراب اكثر من مراكز القمة.

وتقدم الاتحاد بهدف سجله جاري رودريجيز في الدقيقة 28، وأضاف روماريو ريكادو داسيلفا الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وسجل الوحدة هدف تقليص الفارق عن طريق ديمتري بترانوس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة من ركلة جزاء.

بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع بترتيب جدول الدوري السعودي، بينما توقف رصيد الوحدة عند ست نقاط في المركز الرابع عشر.

وبدأ الوحدة المباراة بضغط هجومي بحثا عن تسجيل هدف مبكر وهو ما أجبر لاعبو الاتحاد على التراجع لوسط ملعبهم، ولكن الدقائق الأولي لم تشهد أي خطورة حقيقية على المرميين.

وبمرور الوقت بدأ الاتحاد يدخل أجواء المباراة ويفرض أسلو لعبه ويبادر بشن هجمات متتالية على مرمى الوحدة الذي تراجع لاعبوه لوسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 15 سدد جاري رودريجيز لاعب الاتحاد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لكن راغد النجار حارس الوحدة تألق وتصدى لها.

بعد تلك الهجمة عاد اللعب لينحصر في وسط الملعب واختفت الخطورة تماما من على المرميين حتى جاءت الدقيقة 28 والتي شهدت تسجيل الاتحاد لهدف التقدم.

وجاء الهدف عندما انفرد روماريو ريكاردو دا سيلفا بالحارس رائد النجار ليسدد الكرة لكن الحارس تصدى لها لترتد إلى جاري روديجيز الذي سددها لتصطدم بمدافعي الوحدة لترتد إلى أليكسندر بريوفيتش الذي مررها إلى جاري روديجيز الذي سدد كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك، ولكن اللعب توقف قليلا ليقوم الحكم بمراجعة حكم الفيديو المساعد ويؤكد صحة الهدف.

بعد الهدف تخلى الوحدة عن حذره الدفاعي وبدأت تظهر محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تراجع الاتحاد لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 37 كاد الوحدة أن يعادل النتيجة عندما لعبت تمريرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها أحمد عبده بتسديدة قوية لكن مارسيلو جروهي حولها إلى ركلة ركنية بأطراف أصابعه.

وفي الدقيقة 41 سدد ديمتري بيترانوس لاعب الوحدة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها جروهي بثبات.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الاتحاد بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف الوحدة من محاولاته الهجومية ، وكاد أن يعادل النتيجة في الدقيقة 47 عندما سدد أحمد عبده كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء حولها جروهي بصعوبة إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

بعد تلك الهجمة استحوذ فريق الوحدة على الكرة وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، فيما تراجع الاتحاد لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 54 احتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد بعدما قام عبد الله الحافظ مدافع الوحدة بعرقلة عبد العزيز البيشي لكن الحكم عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد واحتسب الخطأ من خارج منطقة الجزاء من الناحية ولم يتم استغلال الركلة الحرة على الوجه الأمثل.

واستمرت محاولات الوحدة الهجومية لكنها لم تشكل أي خطورة حقيقية على مرمى الاتحاد، الذي شن لاعبوه هجمات خطيرة على مرمى الوحدة.

وكاد الاتحاد أن يتمكن من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 67 عندما سدد روماريو ريكادو داسيلفا كرة أرضية قوية حولها الحارس راغد النجار إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وفي الدقيقة 74 سدد عبد الإله المالكي كرة قوية من على حدود منطقة جزاء الوحدة لكن النجار تألق مرة أخرى وحول الكرة لركلة ركنية لكنها أيضا لم تستغل.

وفي الدقيقة 82 احتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد عندما قام محمد العمري مدافع الوحدة بدفع جاري رودريجيز لاعب الاتحاد في إحدى الكرات المشتركة داخل منطقة الجزاء، ليسددها روماريو ريكاردو دا سيلفا بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 84.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للوحدة عندما قام عبد العزيز الجبرين بعرقلة جابر عسيري لاعب الوحدة داخل منطقة الجزاء ليسددها ديمتري بترانوس بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الأول للوحدة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

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