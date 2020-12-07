شاهد فيديو اهداف مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الاتحاد والوحدة في إحدى مباريات اليوم الاحد 6-12-2020 في الجولة السابعة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

نُقلت مباراة “الاتحاد والوحدة” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”.

اقيمت مباراة الاتحاد والوحدة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وانطلق اللقاء في تمام الساعة 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت جرينتش.

انتزع اتحاد جدة فوزا صعبا من مضيفه الوحدة بنتيجة 2-1، محققا فوزه الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم في الدوري السعودي، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب “القادسية”، من اجل الاقتراب اكثر من مراكز القمة.

وتقدم الاتحاد بهدف سجله جاري رودريجيز في الدقيقة 28، وأضاف روماريو ريكادو داسيلفا الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وجاء الهدف الاول عندما انفرد روماريو ريكاردو دا سيلفا بالحارس رائد النجار ليسدد الكرة لكن الحارس تصدى لها لترتد إلى جاري روديجيز الذي سددها لتصطدم بمدافعي الوحدة لترتد إلى أليكسندر بريوفيتش الذي مررها إلى جاري روديجيز الذي سدد كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك، ولكن اللعب توقف قليلا ليقوم الحكم بمراجعة حكم الفيديو المساعد ويؤكد صحة الهدف.

وفي الدقيقة 82 احتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد عندما قام محمد العمري مدافع الوحدة بدفع جاري رودريجيز لاعب الاتحاد في إحدى الكرات المشتركة داخل منطقة الجزاء، ليسددها روماريو ريكاردو دا سيلفا بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 84.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للوحدة عندما قام عبد العزيز الجبرين بعرقلة جابر عسيري لاعب الوحدة داخل منطقة الجزاء ليسددها ديمتري بترانوس بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الأول للوحدة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع بترتيب جدول الدوري السعودي، بينما توقف رصيد الوحدة عند ست نقاط في المركز الرابع عشر.

إليكم فيديو اهداف مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي

هدف تقدم الاتحاد عن طريق “رودريجيز”

هدف الاتحاد الثاني من ضربة جزاء “رومارينهو”

هدف الوحدة من ضربة جزاء “ديمتري” 1-2

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