شاهد فيديو اهداف الوداد ويوسفية برشيد في الدوري المغربي “يحيى عطية الله يخطف الأضواء”

يقدم لكم موقع الخليج 365 اهداف مباراة الوداد ويوسفية برشيد في إحدى مباريات اليوم الاحد 6-12-2020 في الجولة الاولى من الدوري المغربي.

نُقلت مباراة “الوداد ويوسفية برشيد” على القناة المغربية الرياضية، بصوت المعلق “سفيان رشيدي”، وانطلقت في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت المغرب، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

استقبل المركب الرياضي محمد الخامس مباراة الوداد ويوسفية برشيد في افتتاح الموسم الكروي بالدوري المغربي، والتي انتهت بفوز رجال فوزي البنزرتي بهدفين نظيفين، ليبدأ نادي المقاومة حملة استعادة اللقب المفقود لصالح “الرجاء” بأفضل طريقة ممكنة.

وعانى الوداد من غيابات عدة قبل، حيث فقد “فوزي البنزرتي” خدمات الوافد الجديد “سفيان المودن”، بالإضافة إلى زميله “أيوب المعمولود”، كما غاب “إبراهيم كومارا”، وسجلت المباراة عودة المدافع أشرف داري إلى قائمة الفريق، بعد غياب دام عاما بسبب إصابة خطيرة في الركبة، إلى جانب “بابا توندي”، الذي غاب بدوره لفترة طويلة، و”سفيان كركاش” الذي تعافى هو الآخر من الإصابة.

وافتتح نادي الوداد التسجيل في الدقيقة (23) عن طريق مدافع يوسفية برشيد “يوسف عكادي” بالخطأ في مرماه، قبل ان يورط فريقه من جديد بتلقيه البطاقة الصفراء الثانية والحمراء في الدقيقة (52) ليكمل برشيد المباراة منقوص العدد.

واستغل الوداد النقص العددي في تشكيلة يوسفية برشيد، ليضيف الهدف الثاني عن طريق “يحيى عطية الله” بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، نالت إعجاب الكثيرين.

اهداف مباراة الوداد ويوسفية برشيد

..