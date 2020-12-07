أخبار النصر| بالصور.. إعلامي يتراجع عن مطالبة الحكومة بإنقاذ النصر: لا أقصد التحريض!

شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال الساعات الماضية حالة كبيرة من الجدل حيال تغريدة الإعلامي السعودي، محمد الدويش، الذي طالب بتدخل الدولة من أجل إنقاذ نادي النصر من الهبوط هذا الموسم في بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وكان الدويش قد ذكر في تغريدته التي حذفها لاحقا “من لا يدرك حجم الخسارة الإعلامية والجماهيرية والفنية التي تلحق بالدوري نتيجة ما حدث للنصر، فهو لم يدرك حجم الإثارة والقوة التي يكسبها الدوري من النصر. كما كانت عالمية الهلال مسؤولية حكومة فيجب أن يكون إنقاذ النصر مسؤولية حكومة”.

وأكد الإعلامي الرياضي أنه قام بحذف تغريدته بعدما فسرها البعض على أنها تقوم بالتحريض ضد الدولة، وعلق قائلا “حذفت التغريدة لأنّ المحرضين المتعصبين أخذوها خارج الرياضة كعادتهم حين يستعدون ويتنمرون ضد من يخالفهم الميول دون أنْ يلتفتوا لتوضيح أو يهتموا بقصد . قاتل الله التعصب والحقد ! تراها كورة!”.

وأضاف “مطالبتي لوزارة الرياضة بالتدخل بموضوع فيتوريا فليس من الحكمة ولا الحوكمة ترك مدرب يعبث بفريق جماهيري وإعلامي، ومقابل هذا العبث يحصل على الملايين شهريًا .. الوزارة سبق أن ساعدت أندية على التخلص من مدربين ولاعبين !”.

واختتم بقوله “لا يذهب محرِّضٌ إلى جهات حكومية اخرى فأنا أقصد وزارة الرياضة فهي تمثّل الحكومة في المسؤولية تجاه الأندية الرياضية والوزارة مدعومة من الحكومة .. دعم الحكومة للرياضة والأندية كان ضمن حديث سمو ولي العهد مؤخرا”.

جدير بالذكر أن النصر بدأ مسابقة الدوري السعودي في الموسم الحالي بشكل كارثي، حيث تلقى 5 خسائر في أول 6 مباريات، مما جعله يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب، يُطالب الكثيرون بإقالة المدرب روي فيتوريا، لكن مصادر مقربة من الإدارة النصراوية تؤكد صعوبة الأمر بسبب الشرط الجزائي في عقد التقني البرتغالي.

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