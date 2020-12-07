استفتاء في الامارات : الجمهور قلق من غياب الهداف المحلي

أظهر استطلاعًا للرأي في الإمارات اليوم الأحد وجود حالة من القلق لدى جماهير كرة القدم بشأن غياب المهاجمين من أصحاب القدرات التهديفية في صفوف المنتخب الأبيض.

وبحسب صحيفة “البيان” الإماراتية فإن الجماهير تشعر بالقلق بشأن غياب الهدافين المحليين عن دوري الخليج العربي خلال المواسم الماضية، وصولًا إلى الموسم الجاري، بإستثناء علي مبخوت هداف الجزيرة وهو المهاجم الوحيد في المنتخب الإماراتي الذي دخل ضمن قائمة أول خمسة هدافين في الدوري المحلي.

وسجل مبخوت خمسة أهداف في الموسم الحالي لكنه يتأخر بفارق أربعة أهداف عن إيجور جيسوس لاعب شباب الأهلي والذي يتصدر قائمة الهدافين.

وخلت الساحة من الهدافين الإماراتين في السنوات الأخيرة باستثناء مبخوت وذلك في ظل غياب أحمد خليل لفترات طويلة عن الملاعب، لأسباب متعددة، خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

وأكد 45ر85 بالمئة من المشاركين في استطلاعًا “البيان” تأثر المنتخب الإماراتي بغياب الهداف المحلي في الوقت الذي نفى فيه 55ر14 بالمئة من المشاركين، هذا الأمر.

وفي نتيجة الاستطلاع الذي نشرته “البيان” عبر موقعها الإلكتروني أبدى 83 بالمئة من المشاركين تخوفهم من هذه الظاهرة مقابل 17 بالمئة عارضوا الأمر فيما شهد استفتاء الصحيفة عبر شبكة “تويتر” للتواصل الإجتماعي تأييد 9ر87 لوجود مشكلة حقيقية في الخط الأمامي للأبيض الإماراتي مقابل 1ر12 نفوا وجود مشكلة من الأساس.