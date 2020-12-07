الفيفا يُعلق على ثلاثية الاهلي المصري التاريخية

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على تهنئة النادي الأهلي على الفوز بلقب كأس مصر، الذي تُوج به الفريق الأول لكرة القدم، عقب فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 2-3 بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل .1-1

وكتب الحساب الرسمي لـ”فيفا” عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي: “كأس مصر، 2020 الأهلي يتفوق (بالترجيح 2-3) على طلائع الجيش، ليحرز اللقب الـ37 في تاريخه، الثلاثية الثانية بعد 2006 (الدوري المصري – كأس مصر – دوري أبطال أفريقيا).. تهانينا يا أهلي”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الثنائية المحلية “الدوري والكأس” للمرة رقم 14 في تاريخه، بعد حصده لقب الكأس السبت، على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، لينجح الأهلي في تحقيق ثنائية الدوري وكأس مصر في موسم واحد للمرة الرابعة عشرة في تاريخه”.

يذكر أن الأهلي كان قد حصد لقب بطولة الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه هذا الموسم قبل 7 جولات من نهاية الموسم.