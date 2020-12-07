بدر بانون ونظرة إلى الأمام بعد أول تتويج مع الاهلي المصري

أكد المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أنه منذ وصوله إلى القلعة الحرماء تُوج ببطولة رسمية وهي كأس مصر، إلى جانب الاحتفال مع اللاعبين ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة.
وقال بدر بانون في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد أن لاعبي الأهلي قدموا مباريات كبيرة خلال الفترة الماضية، وخلال أقل من أسبوعين خاضوا لقاءين في منتهى الصعوبة، الأول أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونجح الفريق في الفوز والتتويج باللقب، والمباراة الثانية أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر، واستطاع الفريق أن يتوج أيضًا باللقب ويجمع بين الثلاثية هذا الموسم.
وأضاف أن الفريق توج ببطولة وسيتم إغلاق الصفحة بعد الاحتفال، ثم التفكير والتركيز في السوبر الأفريقي ومباريات الدوري وجميع البطولات المقبلة، من أجل التتويج بالمزيد من الألقاب والبطولات التي لن تتوقف للنادي.
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