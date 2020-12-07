ميلان يحقق فوزه الثامن ويحتفظ بسجله خالياً من الهزائم 

تخطى ميلان مستضيفه سامبدوريا 2-1 في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد.



وسجل للفائز الإيفواري فرانك كيسي 45 من ركلة جزاء، والإسباني صامويل كاستييخو 77، فيما وقع على هدف الخاسر الوحيد السويدي ألبين إيكدال 82.



ورفع الروسونيري رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب وحافظ على سجله خالياً من الهزائم في الدوري الإيطالي، محققاً انتصاره الثامن هذه الموسم.



أما فريق المدرب الخبير كلاوديو رانييري فتوقف رصيده عند النقطة 11في المركز الثاني عشر.