تخطى ميلان مستضيفه سامبدوريا 2-1 في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد.
وسجل للفائز الإيفواري فرانك كيسي 45 من ركلة جزاء، والإسباني صامويل كاستييخو 77، فيما وقع على هدف الخاسر الوحيد السويدي ألبين إيكدال 82.
ورفع الروسونيري رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب وحافظ على سجله خالياً من الهزائم في الدوري الإيطالي، محققاً انتصاره الثامن هذه الموسم.
أما فريق المدرب الخبير كلاوديو رانييري فتوقف رصيده عند النقطة 11في المركز الثاني عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان يحقق فوزه الثامن ويحتفظ بسجله خالياً من الهزائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.