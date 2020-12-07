الامارات | «البطل التاريخي» يتأهل.. والجزيرة يودع الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن «البطل التاريخي» يتأهل.. والجزيرة يودع الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت أندية الإمارات وبني ياس وشباب الأهلي والظفرة قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد أن تغلب الإمارات على اتحاد كلباء بهدف نظيف على استاد رأس الخيمة، وأنجز بني ياس مهمته بنجاح أمام العروبة بهدفين دون مقابل، واستحق شباب الأهلي الفوز على حتا بثلاثية نظيفة، وأقصى الظفرة نظيره الجزيرة من المسابقة بالفوز عليه بهدف نظيف.

وسيلتقي في دور الثمانية، بني ياس مع الوصل في «الشامخة»، ويستضيف شباب الأهلي «البطل التاريخي للكأس بتسعة ألقاب» نظيره الإمارات، ويحل عجمان ضيفاً على النصر، بينما المباراة الرابعة ستجمع الظفرة والشارقة في أبوظبي.

شباب الأهلي - حتا

بدأ شباب الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على حتا بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل «فرسان دبي» لمواجهة الإمارات في ربع النهائي، إذ أحرز البطل التاريخي للكأس الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ورغم أفضلية شباب الأهلي في الشوط الأول بالسيطرة على وسط الملعب ومجريات اللعب، ولكن فريق حتا قدم مستوى جيداً جداً، وكان الأكثر خطورة على المرمى، وأهدر فرصتين محققتين لإحراز الهدف الأول، الأولى من انفراد للكولومبي ألكسندر كيفين، وأنقذ حمدان الكمالي الكرة (24)، والكرة الثانية من انفراد للاعب محمد الحمادي الذي سدد الكرة بجوار القائم (32)، بينما أبرز فرصة لشباب الأهلي كانت من كرة عرضية، لعبها لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس، وقابلها الأوزبكي عزيز غانييف بتسديدة قوية بجوار القائم (12).

أما الشوط الثاني فشهد تحسناً كبيراً في أداء «فرسان دبي»، وأهدر ماجد حسن فرصة لا تضيع أمام المرمى، قبل أن يحرز البرازيلي إيغور خيسوس الهدف الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (52)، بينما واصل شباب الأهلي تفوقه، وأضاف سعيد أحمد الهدف الثاني في الدقيقة 72 عندما تابع الكرة التي لعبها إيغور خيسوس، وأكملها أحمد برأسه في المرمى، ثم أحرز محمد جمعة بيليه الهدف الثالث في الدقيقة 74 من انفراد تام، وسدد الكرة بمهارة على يمين الحارس أحمد ديدا، ليحسم اللقاء بفوز كبير لشباب الأهلي.

بني ياس - العروبة

منح المهاجم الفلسطيني أحمد شحده أبوناموس فريقه بني ياس بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، بعد أن سجل هدفي الفوز بمرمى العروبة على استاد الشامخة، ليبقي على حظوظ «السماوي» في كل بطولات الموسم الحالي، إذ لايزال الفريق في قلب المنافسة في كأس الخليج العربي، بينما يملك في رصيده 13 نقطة في المركز السابع بدوري الخليج العربي.

وكانت المباراة أقرب إلى الانتقال للأشواط الإضافية، بعد أن ظلت شباك الفريقين صامدة أمام الهجمات المتبادلة، لكن اللاعب الفلسطيني نجح في هزها بالهدف الأول في الدقيقة 71، بعد أن استثمر عرضية البديل شاهين الدرمكي، وحوّل الكرة برأسه في الزاوية البعيدة لحارس العروبة الذي عجزت محاولاته في الوصول إليها.

وحرك الهدف من الهدوء الذي كان يلازم أداء العروبة في الشوط الثاني، وهو ما جعلهم يتحررون من الضغط، والرغبة في قيادة اللقاء للأشواط الإضافية، وفي غمرة اندفاع الضيوف، وتحديداً في الدقيقة 78 بعد هجمة منظمة انتهت بين أقدام اللاعب الفلسطيني أبوناموس، الذي نجح في أن يختمها بطريقة مثالية، مسجلاً الهدف الثاني له ولفريقه، ليقود بذلك السماوي للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

الإمارات - اتحاد كلباء

أوقف نادي الإمارات سلسلة انتصارات اتحاد كلباء في الموسم الحالي بهدف سجله محمد سعيد في الدقيقة 97 من الشوط الاضافي الاول بعد نهاية الوقت الاصلي بتعادل الفريقين من دون أهداف.

وكاد النمور افتتاح التسجيل لولا ان التسديدة الرأسية للاعب منصور محمد ذهبت بجوار القائم (44)، رد عليها مهاجم الإمارات دا سيلفا برأسية ذهبت للخارج (45+2).

وفي الشوط الثاني، تعرض لاعب الصقور دا سيلفا الى إعثار داخل الجزاء (72)، أثناء محاولته التسديد للمرمى، لكن حكم المباراة خالد الملا لم يشر إلى نقطة الجزاء. وفرط النمور بفرصتين عبر مالابا (74) وأحمد عامر (76).

ونجح الإمارات في تسجيل الهدف الأول عبر لاعبه محمد سعيد بتسديدة قوية على الطائر، مستفيداً من خطأ في التشتيت (97).

ومنح حكم المباراة بطاقة حمراء بوجه مدرب كلباء الأوروغوياني خورخي دا سيلفا بعد نهاية المباراة.

الظفرة يقصي الجزيرة بهدف دينلسون

نجح الظفرة في مواصلة مشواره الناجح في الكأس والذي بدأه منذ عامين حين وصل إلى المباراة النهائية في آخر نسختين، وتغلب على الجزيرة بهدف للبرازيلي دينلسون بريرا في الدقيقة 21 لتتحول المباراة بعد ذلك إلى مهرجان من الفرص الضائعة خاصة في الشوط الثاني للفريقين.

وشهد الشوط الثاني، ضربة جزاء ضائعة لفريق الجزيرة نفذها لاعبه الموهوب خلفان مبارك، إذ لعبها بطريقة غريبة بعد أن فقد اتزانه وسدد أعلى العارضة، كما أضاع اللاعب نفسه انفرادين وهو أمام المرمى ليؤكد أنه لم يكن في يومه، ورد الظفرة في ختام الشوط الثاني بإضاعة ثلاثة انفرادات بالمرمى، لتنتهي المباراة بعدها بفوز الظفرة.

- مباراة الظفرة والجزيرة شهدت مهرجاناً للفرص الضائعة.. وخلفان مبارك أهدر ضربة جزاء بغرابة.

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